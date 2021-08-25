Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде

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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина победила во втором круге турнира в Кливленде. В 1/8 финала россиянка обыграла представительницу США Кэти Макнелли со счетом 2:6, 6:4, 6:3.