В Самарской области за сезон более 2650 жителей пострадали от укусов клещей

В Самарской области с начала эпидемического сезона 2021 г. на территории области зарегистрировано 2654 случаев укусов клещей.

Среди них - дети в возрасте до 17 лет — 898, что ниже аналогичного периода 2020 г. на 57,3 и 57,9% соответственно.

399 случаев или 15,0% укусов зарегистрированы в дикой природе, 785 случае или 29,6% в загородных частных объектах, 45 случаев или 1,7% в парках и лесопарках, 5 случаев или 0,2% в местах массового отдыха, 93 случая или 3,5% на кладбищах, 1327 случаев или 50,0% произошли в других местах (во дворах, около дома).

За 33 неделю наблюдения, с 16 августа по 22 августа зарегистрировано 19 случаев обращения в лечебные учреждения по поводу укусов клещей, в т. ч. среди детей в возрасте до 17 лет — 5. Случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.