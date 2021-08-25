Тольяттинца подозревают в попытке подкупить полицейского

В Тольятти 40-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 13 августа мужчина предложил сотруднику ОЭБ и ПК УМВД России по Тольятти 16 тыс. руб. за отказ от проведения проверки. Также за эти деньги правоохранитель должен был не изымать алкоголь и не привлекать к ответственности за незаконную продажу алкоголя в баре в Автозаводском районе. Полицейский отказался от денег.

Расследование уголовного дела продолжается.