Защитник Тимур Булатов покидает ХК "Лада"

Хоккейный клуб "Лада" и защитник Тимур Булатов договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Защитник Булатов выступал за "Ладу" с 2019 года. За два сезона в Тольятти он сыграл в 78 матчах, в которых отметился 10 (4+6) очками.