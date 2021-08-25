77 человек тушат пожар в лесу в Тольятти

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В среду, 25 августа, около 16:12, начался низовой пожар в 3-ем квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.