Главный внештатный специалист областного минздрава: самой эффективной защитой от осложнений при коронавирусе является вакцинация

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по организации первичной медико-санитарной помощи Самары, заместитель главврача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 4 Кировского района Светлана Обухова рассказала об эпидемиологической ситуации в городе.

"Новая коронавирусная инфекция не спешит отступать и все еще продолжает оставаться серьезной угрозой здоровью и жизни населения.

Эпидемиологическая ситуация в Самаре остается напряженной, ежедневно регистрируются новые случаи заболевания COVID-19. Среди заболевших люди разного возраста — взрослые и дети, молодые и пожилые люди", — говорит Светлана Обухова.

По ее словам, на раннем этапе коронавирус можно принять за обычные ОРВИ, грипп и сезонную аллергию. Незначительные симптомы — кашель, насморк, повышение температуры, тошнота, рвота, боли в животе и т. п. — могут свидетельствовать о начале заболевания COVID-19. При этом важно своевременно и правильно поставить диагноз и назначить прием специфических препаратов. Поэтому при появлении симптомов ОРВИ или гриппа необходимо сразу обратиться к врачу. От того, как быстро это произойдет, зависит дальнейший прогноз течения заболевания.

Если заболели вы или ваши близкие (появились любые симптомы вирусной инфекции, поднялась температура), не следует идти на работу, посещать учебное заведение или направлять ребенка в детский сад. Не нужно заниматься самолечением. Необходимо в тот же день обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства или вызвать доктора на дом. Правильно поставленный диагноз и своевременно назначенное лечение позволят снизить риск развития осложнений. Важно осознавать опасность возможных осложнений на фоне вирусной инфекции, особенно для непривитых, маленьких детей, беременных женщин, пожилых людей, имеющих хронические заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

"Не пытайтесь сами определить диагноз, особенно при высокой температуре и ухудшении самочувствия, и назначить лечение сами себе. Медицинскую помощь должен оказывать профессионал. Помните, что лечение должно начинаться как можно раньше и проводиться только под контролем врача. Самой эффективной защитой от тяжелого течения заболеваний и появления осложнений является вакцинация. Если нет медицинских противопоказаний, то обязательно в ближайшее время сделайте прививку от COVID-19, а через месяц привейтесь от гриппа, так вы поможете своему организму спокойно пережить сложное время пандемии", — резюмировала Светлана Обухова.