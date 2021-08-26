В Самарской области рыбака задавил насмерть собственный автомобиль. О происшествии сообщил глава спасательной службы Тольятти Андрей Дербенев.

"Спасатели Центра гражданской защиты отработали вызов, который на сленге спасателей называется "гибель на ровном месте", — сообщил он. — Несчастный случай произошел на Васильевских озерах. На рыбака 1972 года рождения наехал его же собственный автомобиль, который стоял на небольшом бугре".

Дербенев предполагает, что погибший оставил машину на пригорке не на ручном тормозе и даже не на скорости. А результате автомобиль скатился вниз и сбил рыбака с ног, который упал в воду и оказался под днищем транспортного средства. В результате человек утонул на глубине всего 40-50 сантиметров. Чтобы его извлечь из-под машины, спасатели использовали гидравлический инструмент и лебедки.