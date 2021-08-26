"Ладья" выиграла турнир в Альметьевске

В заключительном матче "Турнира на призы молодежного комитета ПАО "Татнефть" в Альметьевске "Ладья" со счетом 2:1 победила "Спутник", став с 6 очками победителем турнира.
Волжане пропустили первыми, но, благодаря шайбам Остапа Маслова и Ильи Чабана одержали третью победу.
Лучшим бомбардиром по итогам турнира стал защитник "Ладьи" Алексей Аверьянов, набравший 4 очка (одна шайба и три передачи).
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