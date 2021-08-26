ХК "Лада" расторг контракт с нападающим Сергеем Чередниченко

Хоккейный клуб "Лада" и нападающий Сергей Чередниченко договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
Нападающий Чередниченко пришел в систему тольяттинского клуба в межсезонье. Сыграл в 1 матче за "Ладу" и в 4 за "Ладью", но набранным очками не отметился.
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