Ночное правосудие: суд за час рассмотрел многотомный иск по делу "Автозаводстроя"

В Арбитражном суде Самарской области 25 августа необычайно скоротечно и в необычно позднее время были рассмотрены объемные иски по скандальному делу "Автозаводстроя". Об этом Волга Ньюс сообщила адвокат Ольга Шнайдер, представляющая интересы конкурсного управляющего компании.

По словам адвоката, судья Юлия Артемьева приступила к рассмотрению по существу иска о возврате активов Автозаводстроя, выведенных при активном участии Тольяттихимбанка в пользу французского завода "Валео сервис" в 22:16. Такое нестандартное время объясняется уходом судьи в отпуск.

При этом Юлия Артемьева с мая 2020 г. ни разу не слушала дело по существу. Ни одно из 20 заявленных истцом ходатайств не рассмотрела с августа 2020 года.

А лишь за один час 25 августа — с 22:16 до 23:15 — ограничив стороны регламентом 5-10 минут, смогла рассмотреть 100-томный иск о возврате активов, 300 листов только письменных пояснений истца, 1000 листов заключений специалистов.

При этом заявления сторон, что есть препятствующие кассационные жалобы, что право на доступ к правосудию обеспечивается возможностью обжалования вынесенных определений, что уже поздно, и в ночное время стороны, находящиеся в суде с 14:00 (время первого назначения дела), не готовы выступать по существу, суд оставил без внимания.

Суд также отказал в истребовании всех доказательств конкурсному управляющему.

"Между тем Центральный банк готов был предоставить отчетность, из которой наверняка бы следовало, что Тольяттихимбанк спорные кредиты не выдавал. А следователь был готов предоставить изъятые СК РФ в рамках дела ТоАЗа кредитные досье однодневок, — говорит Ольга Шнайдер. — Но зачем судье Артемьевой документы, если она в ночи решила рассмотреть иск о возврате активов в конкурсную массу и отказать…"

По словам адвоката, также не заинтересовали судью доводы кредиторов о том, что отказ в назначении экспертизы для определения причин преднамеренного банкротства возможен только в случае согласия с заключением конкурсного управляющего о наличии признаков преднамеренного банкротства. Управляющий же сделал заключение о выводе активов должника через технические кредиты Тольяттихимбанка и сфальсифицированное поручительство.

"А до этого за полтора года ни одного заседания по существу…", — недоумевает Ольга Шнайдер.

Назначенное на то же время рассмотрение иска конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности, ранее возвращенный с отменами из апелляции и кассации с указанием на необходимость исследования причин банкротства Автозаводстроя, судья Артемьева по своему ходатайству отложила. Этот иск волокитится судьей Артемьевой с декабря 2020 года после отмены в кассации, обращает внимание Ольга Шнайдер.

Адвокат полагает, что такое поведение судьи объясняется поданной конкурсным кредитором жалобой на имя председателя самарского арбитража Сергея Каплина. В жалобе указывалось на волокиту в принятии исков к производству и отправке апелляционных, кассационных жалоб в установленные сроки, отсутствие по полгода мотивированных определений.

"Судья под аудиопротокол, переходя на личности, негодовала, высказывая претензии кредитору и конкурсному управляющему", — говорит адвокат.

Ольга Шнайдер заявила, что готовит обращение по данным фактам в Следственный комитет, ФСБ и Высшую квалификационную коллегию судей.

Напомним, по мнению экспертов, с 25 мая 2015 г. по 16 февраля 2016 г. ООО "Автозаводстрой" при участии Тольяттихимбанка осуществил схемную продажу единственного актива, генерирующего выручку компании — девяти объектов недвижимого имущества, расположенных в Тольятти по ул. Борковская, 17.

Сделка осуществлялась по заниженной стоимости через транзитные компании АО "Ангар" и ООО "Райз", зарегистрированные непосредственно перед ее проведением.

Есть все основания полагать, что Тольяттихимбанк предоставлял этим прокладкам технические кредиты (без движения денежных средств), после чего путем внутрибанковских переводов денежные средства отражались банком в качестве погашения долга по ранее выданным кредитам. Вскоре после реализации схемы "Ангар" и "Райз" были ликвидированы.

Таким образом, вероятно, реальные деньги, поступившие от конечного покупателя "Валео Сервис", не дошли до "Автозаводстроя" и были выведены через Тольяттихимбанк.

Также напомним, что Тольяттихимбанк фигурирует в громком деле о продаже похищенной у Тольяттиазота продукции. По этому делу в 2019 году суд заочно приговорил экс-президента ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Владимира Махлая и его сына Сергея (принадлежит 100% Тольяттихимбанка), тогда занимавшего пост вице-президента компании, к девяти годам лишения свободы.

В июне этого года экс-глава правления Тольяттихимбанка Александр Попов получил семь с половиной лет колонии со штрафом в 500 млн рублей. Он был признан виновным в покушении на дачу взятки судье Верховного Суда РФ. Банкир через посредника намеревался передать $2 млн за "правильное" рассмотрение кассационной жалобы по спору Тольяттиазота с налоговой на 700 млн рублей.

Бывший владелец "Автозаводстроя" Игорь Кадыров уже попадал под уголовное преследование по обвинению в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Он получил срок, который к тому моменту фактически уже отбыл под арестом.

По данным СМИ, сейчас следствие активизировало расследование уголовного дела об отчуждении имущества "Автозаводстроя" и Кадыров может вновь оказаться за решеткой. Сообщалось, что Кадырову грозят дела по статьям 199 (Уклонение от уплаты налогов) и 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

В частности, Кадырову могут инкриминировать не уплату налогов с продажи завода "Валео Сервис" на сумму более 57 млн рублей.