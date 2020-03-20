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Экономика и бизнес

Проверкой сделок по перепродаже имущества Автозаводстроя займутся силовики

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области обратился к руководителю СУ СК РФ по региону Валерию Самодайкину, и.о. прокурора региона Игорю Харитонову, а также к начальнику областного ГУ МВД Александру Винникову с необходимостью проверить информацию о возможном мошенничестве при продаже залогового имущества ООО "Автозаводстрой", пишет "КоммерсантЪ". В заявлении, имеющемся в распоряжении издания, указывается ущерб на сумму более 411 млн руб., нанесенный ПАО "Банк ВТБ".

В обращении также указывается, что мошеннические действия совершались при участии ассоциации "Версиво" и банка "Глобэкс". По данным "Ъ", рыночная стоимость недвижимого имущества ООО "Автозаводстрой" в мае 2015 г. составляла более 785 млн руб., земельный участок оценивался в 56 млн рублей. Указанная недвижимость была продана в то же время АО "Ангар" за 430 млн руб., или почти вдвое ниже рыночной стоимости. Спустя месяц недвижимость была продана другой организации - ООО "Райз". Путем проведения фиктивных торгов с участием нескольких фирм недвижимость была переоформлена с ООО "Райз" на ООО "Валео Сервис". Фиктивность проведения этих торгов подтвердилась решением Самарского арбитражного суда, установившего, что информация о торгах была опубликована в газете, ни разу не выпустившей ни одного тиража издания. В отношении ООО "Райз" была введена процедура банкротства. По мнению заявителей, к данной схеме могут быть причастны президент ассоциации "Версиво" Алексей Долматов и аффилированные ему лица.

В обращениях в правоохранительные органы также сказано, что действия по продаже имущества могли проводиться сообща с тольяттинским бизнесменом Игорем Кадыровым, экс-бенефициаром ООО "Автозаводстрой". В документе говорится о планах по реализации объектов недвижимости и земельного участка другим организациям. В связи с этим заявители просят наложить арест на данное имущество и запретить осуществление каких-либо регистрационных действий. Связаться с Алексеем Долматовым и Игорем Кадыровым и узнать их позицию изданию не удалось.

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