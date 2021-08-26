ВСК: Годовая доходность по полисам страхования жизни составила 20,63%

В августе компания "ВСК — Линия жизни" выплатит клиентам более 78 млн рублей по полисам "Линия роста. Рантье". Выплата предусмотрена клиентам, оформившим полисы в период с 16.07.2019 по 31.07.2019 года. По части полисов доходность составила 20,63%.
По программе инвестиционного страхования жизни "Линия роста. Рантье" клиент получает ежегодный дополнительный инвестиционный доход, зависящий от величины роста базового актива, при этом не подвергая риску основные вложения в случае негативной динамики рынка. Вместе с этим страховая составляющая программы позволяет защитить держателя программы на случай наступления рисков, связанных с жизнью и здоровьем.
Ко всему прочему, клиенты, оформившие программу, могут получить дополнительный доход в виде налогового вычета в размере 13% от суммы взноса (максимум 15 600 рублей).
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.