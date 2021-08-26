16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В центре Самары ликвидировали крупный пожар Дмитрий Азаров: "Виновников пожара в Тольятти надо найти и наказать по всей строгости" В Самаре горит деревянный дом на ул. Братьев Коростелевых Пожар в лесу Тольятти локализован Площадь активного горения леса в Тольятти вечером составляла 4 га

Пожары Происшествия

В центре Самары ликвидировали крупный пожар

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 26 августа, в 15:04, был ликвидирован пожар в пер. Тургенева, 17 (ул. Бр. Коростелевых, 68) в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Начался пожар около 12:58. Горел частный дом на площади 150 кв. м. и постройки во дворе на площади 100 кв. м. В тушении участвовал 41 человек, использовалось 13 единиц техники.

На место происшествия выезжал корреспондент Волга Ньюс. Пожар полыхал в двухэтажном деревянном доме на углу ул. Бр. Коростелевых и пер. Тургенева. В здании недавно проводился ремонт. На крыше виднелись новые листы железа. Огонь распространялся по чердаку. У дома находилось несколько пожарных машин. Огнеборцы проложили рукавные линии и заливали пламя. Тушение чердака и крыши проводили с разных сторон, в том числе сверху с автолесницы.

Движение на обеих прилегающих улицах перекрыли. Огнеборцы пытались воспрепятствовать прохождению огня с крыши на второй этаж дома, заливали пламя водой.

По словам местных жителей, когда начался пожар, в доме находилось люди. Они успели выйти. Возгорание, предположительно, началось с расположенных во дворе сараев. Из-за ветра пламя перекинулось на дом. Что было причиной пожара на самом деле, предстоит выяснить специалистам.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, пострадавших нет. Пожар удалось ликвидировать в 15:04.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:16 После замыкания электросчетчика из самарского пансионата в больницы доставили 16 пенсионеров

Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

Алёна Искра 21 апреля 2021 07:04 В Тольятти подозрение в поджоге городского леса пало на главного экоактивиста

Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5