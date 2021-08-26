В центре Самары ликвидировали крупный пожар

В четверг, 26 августа, в 15:04, был ликвидирован пожар в пер. Тургенева, 17 (ул. Бр. Коростелевых, 68) в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Начался пожар около 12:58. Горел частный дом на площади 150 кв. м. и постройки во дворе на площади 100 кв. м. В тушении участвовал 41 человек, использовалось 13 единиц техники.

На место происшествия выезжал корреспондент Волга Ньюс. Пожар полыхал в двухэтажном деревянном доме на углу ул. Бр. Коростелевых и пер. Тургенева. В здании недавно проводился ремонт. На крыше виднелись новые листы железа. Огонь распространялся по чердаку. У дома находилось несколько пожарных машин. Огнеборцы проложили рукавные линии и заливали пламя. Тушение чердака и крыши проводили с разных сторон, в том числе сверху с автолесницы.

Движение на обеих прилегающих улицах перекрыли. Огнеборцы пытались воспрепятствовать прохождению огня с крыши на второй этаж дома, заливали пламя водой.

По словам местных жителей, когда начался пожар, в доме находилось люди. Они успели выйти. Возгорание, предположительно, началось с расположенных во дворе сараев. Из-за ветра пламя перекинулось на дом. Что было причиной пожара на самом деле, предстоит выяснить специалистам.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, пострадавших нет. Пожар удалось ликвидировать в 15:04.