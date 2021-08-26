В центре Самары ликвидировали крупный пожар

В четверг, 26 августа, в 15:04, был ликвидирован пожар в пер. Тургенева, 17 (ул. Бр. Коростелевых, 68) в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Начался пожар около 12:58. Горел частный дом на площади 150 кв. м. и постройки во дворе на площади 100 кв. м. В тушении участвовал 41 человек, использовалось 13 единиц техники.
На место происшествия выезжал корреспондент Волга Ньюс. Пожар полыхал в двухэтажном деревянном доме на углу ул. Бр. Коростелевых и пер. Тургенева. В здании недавно проводился ремонт. На крыше виднелись новые листы железа. Огонь распространялся по чердаку. У дома находилось несколько пожарных машин. Огнеборцы проложили рукавные линии и заливали пламя. Тушение чердака и крыши проводили с разных сторон, в том числе сверху с автолесницы.
Движение на обеих прилегающих улицах перекрыли. Огнеборцы пытались воспрепятствовать прохождению огня с крыши на второй этаж дома, заливали пламя водой.
По словам местных жителей, когда начался пожар, в доме находилось люди. Они успели выйти. Возгорание, предположительно, началось с расположенных во дворе сараев. Из-за ветра пламя перекинулось на дом. Что было причиной пожара на самом деле, предстоит выяснить специалистам.
Как сообщили в региональном управлении МЧС России, пострадавших нет. Пожар удалось ликвидировать в 15:04.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся