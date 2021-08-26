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Олимпийские Спорт

Тренер из Москвы, опытные новички и медальные амбиции: волейбольная "Нова" готовится к сезону

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 26 АВГУСТ. ВОЛГА НЬЮС.
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В это межсезонье новокуйбышевский клуб значительно усилился и планирует взять медали чемпионата и кубка. В прошлом году в Высшей лиге "А", втором по значимости дивизионе российского волейбола, "Нова" заняла лишь шестое место.

Фото: ВК "НОВА"

Тогда молодая команда здорово начала сезон, но не хватило опыта и стабильности. В новом же сезоне руководство провело обновление: клуб возглавил новый главный тренер, приехавший из столичного "Динамо", были подписаны пять опытных игроков, которые укрепили слабые места.

Сейчас волейболистов к играм готовит 38-летний тренер Алексей Бабешин. В прошлом году он собрал все возможные титулы с московским "Динамо" из Суперлиги: в его арсенале кубок ЕКВ, а также кубок и золото чемпионата России. Правда, тогда он был лишь старшим тренером.

Новичков он брал скорее "под себя". Как говорит сам Бабешин, помимо игровых навыков, его волновали личные качества игроков. А новобранцев он знает хорошо: практическими со всеми Алексей играл ранее, когда еще сам был игроком.

Однако перед матчами чемпионата"Нове" предстоит сыграть в Кубке России. В этом году соревнования будут посвящены заслуженному мастеру спорта Николаю Буробину. В них примут участие клубы Высшей лиги "А". Примечательно, что кубок еще не начался, а "Нове" уже повезло: на предварительном этапе в группе вместо трех команд-соперниц ее ждут только две, так как казанская "Академия" снялась с соревнований. Кроме того, матчи предварительного этапа пройдут в Новокуйбышевске, в родном для команды зале.

В чемпионате же перед командой стоит задача попасть как минимум в тройку сильнейших.

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