Тренер из Москвы, опытные новички и медальные амбиции: волейбольная "Нова" готовится к сезону

В это межсезонье новокуйбышевский клуб значительно усилился и планирует взять медали чемпионата и кубка. В прошлом году в Высшей лиге "А", втором по значимости дивизионе российского волейбола, "Нова" заняла лишь шестое место.
Тогда молодая команда здорово начала сезон, но не хватило опыта и стабильности. В новом же сезоне руководство провело обновление: клуб возглавил новый главный тренер, приехавший из столичного "Динамо", были подписаны пять опытных игроков, которые укрепили слабые места.
Сейчас волейболистов к играм готовит 38-летний тренер Алексей Бабешин. В прошлом году он собрал все возможные титулы с московским "Динамо" из Суперлиги: в его арсенале кубок ЕКВ, а также кубок и золото чемпионата России. Правда, тогда он был лишь старшим тренером.
Новичков он брал скорее "под себя". Как говорит сам Бабешин, помимо игровых навыков, его волновали личные качества игроков. А новобранцев он знает хорошо: практическими со всеми Алексей играл ранее, когда еще сам был игроком.
Однако перед матчами чемпионата"Нове" предстоит сыграть в Кубке России. В этом году соревнования будут посвящены заслуженному мастеру спорта Николаю Буробину. В них примут участие клубы Высшей лиги "А". Примечательно, что кубок еще не начался, а "Нове" уже повезло: на предварительном этапе в группе вместо трех команд-соперниц ее ждут только две, так как казанская "Академия" снялась с соревнований. Кроме того, матчи предварительного этапа пройдут в Новокуйбышевске, в родном для команды зале.
В чемпионате же перед командой стоит задача попасть как минимум в тройку сильнейших.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!