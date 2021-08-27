Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Кливленде

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде, пишет championat.com.

В четвертьфинальном матче первая сеяная Касаткина потерпела поражение от шестой ракетки соревнований представительницы Польши Магды Линетт со счетом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. Линетт подала 6 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.