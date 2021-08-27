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Общество

Свалка в Пестравском районе признана инфицированным объектом по АЧС

ПЕСТРАВКА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Территория несанкционированной свалки в с. Мосты Пестравского района признана инфицированным объектом по АЧС. Соответствующее постановление подписано 26 августа губернатором Дмитрием Азаровым.

Площадь участка равно 50 кв. м. На нем запрещены заготовка дикого кабана на мясо, на изготовление чучел, на иные цели, а также заготовка кормов и подстилочного материала для свиней. Охота разрешена только для регуляции численности охотничьих ресурсов. 

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