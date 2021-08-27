Свалка в Пестравском районе признана инфицированным объектом по АЧС

Территория несанкционированной свалки в с. Мосты Пестравского района признана инфицированным объектом по АЧС. Соответствующее постановление подписано 26 августа губернатором Дмитрием Азаровым.
Площадь участка равно 50 кв. м. На нем запрещены заготовка дикого кабана на мясо, на изготовление чучел, на иные цели, а также заготовка кормов и подстилочного материала для свиней. Охота разрешена только для регуляции численности охотничьих ресурсов.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас