УК, ТСЖ и ЖСК накопили долгов за воду на сумму более полумиллиарда рублей

Среди абонентов "РКС-Самара" есть неплательщики УК, ТСЖ, ЖСК, которые ни разу не оплачивали потребленные услуги водоснабжения и водоотведения. Например, ООО УК "Элитный район" с момента создания не оплачивает услуги на общедомовые нужды и не выходит на связь, долгов компания накопила почти на 400 тысяч рублей.
Есть компании, которые не перечисляют деньги за своих жильцов (ТСЖ "Металлург" — долг 927 419,98 руб., ТСЖ "Тихая гавань-1" — долг 596 499,91 руб., и пр). Другие перешли на прямые расчеты, но продолжают копить долги за содержание общего имущества (ТСН "Город Мира" — долг 3 174 151,82 руб., ООО "УК "СЕРВИС" — долг 2 030 830,81 руб. и пр).
Компания ООО "Региональный ЖКХ-сервис" с задолженностью в 693 887,82 руб. оплачивает услуги текущего года, но за предыдущие годы расплачивается только по исполнительным листам.
Мелкие компании с небольшими суммами начислений доставляют не меньше хлопот. Общая задолженность таких компаний сейчас составляет более 10 миллионов рублей.
К каждой категории должников специалисты "РКС-Самара" вынуждены искать свои подходы и методы воздействия. Уже были задействованы световые проекторы, пирамиды, громкоговорители, отключали офисы от ресурсов. "РКС-Самара" регулярно приглашают руководителей компаний-должников на комитет по дебиторской задолженности, где вместе предлагают найти выход из сложившейся ситуации, но не все пользуются этой возможностью.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.