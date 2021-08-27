УК, ТСЖ и ЖСК накопили долгов за воду на сумму более полумиллиарда рублей

Среди абонентов "РКС-Самара" есть неплательщики УК, ТСЖ, ЖСК, которые ни разу не оплачивали потребленные услуги водоснабжения и водоотведения. Например, ООО УК "Элитный район" с момента создания не оплачивает услуги на общедомовые нужды и не выходит на связь, долгов компания накопила почти на 400 тысяч рублей.

Есть компании, которые не перечисляют деньги за своих жильцов (ТСЖ "Металлург" — долг 927 419,98 руб., ТСЖ "Тихая гавань-1" — долг 596 499,91 руб., и пр). Другие перешли на прямые расчеты, но продолжают копить долги за содержание общего имущества (ТСН "Город Мира" — долг 3 174 151,82 руб., ООО "УК "СЕРВИС" — долг 2 030 830,81 руб. и пр).

Компания ООО "Региональный ЖКХ-сервис" с задолженностью в 693 887,82 руб. оплачивает услуги текущего года, но за предыдущие годы расплачивается только по исполнительным листам.

Мелкие компании с небольшими суммами начислений доставляют не меньше хлопот. Общая задолженность таких компаний сейчас составляет более 10 миллионов рублей.

К каждой категории должников специалисты "РКС-Самара" вынуждены искать свои подходы и методы воздействия. Уже были задействованы световые проекторы, пирамиды, громкоговорители, отключали офисы от ресурсов. "РКС-Самара" регулярно приглашают руководителей компаний-должников на комитет по дебиторской задолженности, где вместе предлагают найти выход из сложившейся ситуации, но не все пользуются этой возможностью.