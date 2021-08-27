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ДТП Происшествия

Стали известны новые обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Самарской области

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 августа, в ДТП на 14 км дороги М5 — Исаклы — Шентала в результате столкновения Daewoo Nexia и "Газели" погиб водитель легковушки и находившийся с ним в машине ребенок. Женщина и второй ребенок госпитализированы. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

По данным надзорного ведомства, водителю и двум пассажирам "Газели" оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Прокурор Исаклинского района Павел Грибов выехал на место ДТП для координации действий правоохранителей и контролирующих органов.

"Ведется проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения организацией, обслуживающий данный участок дороги. По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц", — пояснили в прокуратуре Самарской области.

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