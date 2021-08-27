Стали известны новые обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Самарской области

В пятницу, 27 августа, в ДТП на 14 км дороги М5 — Исаклы — Шентала в результате столкновения Daewoo Nexia и "Газели" погиб водитель легковушки и находившийся с ним в машине ребенок. Женщина и второй ребенок госпитализированы. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.
По данным надзорного ведомства, водителю и двум пассажирам "Газели" оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
Прокурор Исаклинского района Павел Грибов выехал на место ДТП для координации действий правоохранителей и контролирующих органов.
"Ведется проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения организацией, обслуживающий данный участок дороги. По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц", — пояснили в прокуратуре Самарской области.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!