Подросток из Тольятти попал в больницу после игры в прятки в заброшенном здании

В Тольятти начали доследственную проверку из-за того, что подросток получил травмы на заброшенном объекте. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
23 августа 12-летнего ребенка доставили в больницу с травмами. Он играл в прятки на заброшенном объекте и упал с высоты. Сейчас подростку оказывают медицинскую помощь.
Прокуратура Тольятти проверит соблюдение владельцами требований градостроительного законодательства, в части по своевременной консервации объекта.
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Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.