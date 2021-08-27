Мнение людей будут учитывать при оценке качества работы первичного звена здравоохранения

В России и Самарской области продолжают совершенствовать первичное звено здравоохранения. Главным критерием оценки качества медицины должна стать удовлетворенность пациента.

Ранее президент России Владимир Путин поручил учитывать мнение людей при оценке качества работы этой сферы. Особенно важен вопрос восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции.

По поручению главы государства в стране разработают специальную программа медицинской реабилитации. На нее направят порядка 100 млрд рублей.

Главный внештатный реабилитолог минздрава Самарской области Анна Шишкина подчеркивает: "Это очень важное и необходимое событие. Уже проведено много научных исследований, что и в каком объеме необходимо для восстановления пациентов. Но для того, чтобы проводить реабилитационные мероприятия эффективно, необходимы средства: на оснащение, на оборудование, особенно с биологически-обратной связью, когда мы тренируем и мобилизуем все силы организма на то, чтобы восстановиться. Финансирования потребует и подготовка кадров, потому что врачи должны не только лечить, но и уметь восстанавливать, подключать самого пациента к этому активному процессу, чтобы добиться лучшего результата. И о науке нельзя умолчать — должны отрабатываться новые методики, которые проявят себя более эффективно при различных состояниях с учетом нового оборудования, поскольку в реабилитации не только процесс лечения важен, но и четкое определение эффективности мероприятий, чтобы провести оценку, как было и как стало".

Развитие системы здравоохранения в Самарской области — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей. Так, за последние три года в регионе построили пять поликлиник, в районах области открылись 55 фельдшерско-акушерских пунктов и три офиса врача общей практики, полностью обновлен автопарк скорой и неотложной медицинской помощи, медицинские учреждения получили почти 400 автомобилей, возрождена санавиация, для борьбы с коронавирусом введены два ковид-госпиталя.