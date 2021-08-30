Апелляция освободила Зобнина и Семина от субсидиарки по долгам "Компаньона"

Экс-совладельцы СГ "Компаньон" Александр Зобнин и Борис Семин могут избежать субсидиарной ответственности по долгам компании. 23 августа Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд отменил решение первой инстанции, удовлетворившей требования конкурсного управляющего и кредиторов о привлечении Зобнина, Семина и бывшего руководителя компании Антона Гареева к субсидиарке на 2,8 млрд рублей.

Пока опубликована только резолютивная часть решения, и неясно, какими доводами руководствовался суд. Однако можно предположить, что заявлениям Семина о фальсификации протоколов заседаний совета директоров СГ "Компаньон", представленных в суд Гареевым, была дана новая оценка. Теперь именно Гареев, согласно решению апелляции, единолично должен отвечать по долгам компании на 1,9 млрд рублей.

Напомним, "Компаньон" был активом самарской группы "СОК" (до 2007 г. она называлась СК "СОК"), а затем перешел в собственность топ-менеджеров Бориса Семина и Александра Зобнина. Им принадлежали равные доли в компании, еще 10,62% находилось у кипрской "Сидори холдингс лимитед". Зобнин занимался текущей деятельностью в должности гендиректора (Гареев сменил его на этом посту 3 июня 2015 г.), а Семин - общим руководством, заняв пост председателя совета директоров.

3 июня 2015 г. (в день назначения нового гендиректора) Центробанк приостановил действие лицензии "Компаньона" из-за недостаточности ликвидных активов для покрытия обязательств. Затем компания ушла в банкротство.

"Компаньон" был заметным игроком страхового рынка. По итогам 2014 г. компания занимала 23-е место по общим сборам премий (7,2 млрд руб.) и 12-е место по сборам КАСКО (3,8 млрд руб.). У нее было более 100 отделений и 400 офисов продаж в 70 городах России.

Портфель прав требований страховщика перешел к ООО "Проектный офис", которое также было подконтрольно Зобнину и Семину.

Затем предприниматели вступили в конфликт - Зобнин обвинил партнера в выводе имущества из "Проектного офиса" на 1 млрд рублей. В итоге Семин и еще четверо подсудимых в 2020 г. были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, однако освобождены в зале суда - им зачли сроки пребывания в СИЗО.