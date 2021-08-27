Областное родительское собрание за год успело активно включиться в проверку школ

В пятницу, 27 августа, в Самарской области прошла августовская конференция работников образования. В ней приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, председатель Губернской думы и Совета ректоров вузов Геннадий Котельников, министр образования области Виктор Акопьян, а также педагогическая и родительская общественность.
В 2020 г. Дмитрий Азаров поручил создать новую общественную организацию — областное родительское собрание, которая должна вывести на новый уровень отношения "семья — школа" и обеспечить взаимодействие между педагогическим и родительским сообществами.
27 августа в конференции уже участвовали члены областного родительского собрания. Так, председатель окружного родительского собрания Марина Шишова из Отрадного рассказала: "Окружное родительское собрание начало работать в Отрадном с сентября 2020 года. Главной целью этого года была организация горячего питания в начальных классах. Родительская общественность проверяла школьные столовые: документы, соблюдение социальной дистанции, условия на кухне. Вначале была проблема в двух школах города, к приходу детей порции были холодные. Как оказалось, изначально еда была горячей, но очень быстро остывала в больших и прохладных помещениях столовой. В итоге работники столовой нашли выход из ситуации. Поскольку разные классы ходили питаться по графику, чтобы не пересекаться, сотрудники накрывали стол прямо перед приходом конкретного класса. Больше замечаний за весь год в плане питания в городе не было".
Об итогах августовской конференции рассказала и Елена Сизова — руководитель Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской области: "Сегодня состоялся живой разговор между органами исполнительной власти, педагогами, родителями. Отрадно, что глава региона Дмитрий Азаров полностью погружен в вопросы образования и с его стороны звучали новые инициативы. Во время конференции обсудили проблемы, но не забыли и про достижения. Теперь все образовательные учреждения Отрадного имеют "Точку роста". В новом году точки роста начнут работать в несколько другом качестве. Они будут предоставлять свои технические возможности для реализации программ по предметам: биология, химия, физика и технология. Все точки роста оснащены современным технологичным оборудованием.
Несмотря на то, что дети дважды уходили на дистанционное обучение, результаты 2020/2021 учебного года были не хуже предыдущего. А по некоторым предметам — даже лучше".
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.