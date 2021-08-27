Областное родительское собрание за год успело активно включиться в проверку школ

В пятницу, 27 августа, в Самарской области прошла августовская конференция работников образования. В ней приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, председатель Губернской думы и Совета ректоров вузов Геннадий Котельников, министр образования области Виктор Акопьян, а также педагогическая и родительская общественность.

В 2020 г. Дмитрий Азаров поручил создать новую общественную организацию — областное родительское собрание, которая должна вывести на новый уровень отношения "семья — школа" и обеспечить взаимодействие между педагогическим и родительским сообществами.

27 августа в конференции уже участвовали члены областного родительского собрания. Так, председатель окружного родительского собрания Марина Шишова из Отрадного рассказала: "Окружное родительское собрание начало работать в Отрадном с сентября 2020 года. Главной целью этого года была организация горячего питания в начальных классах. Родительская общественность проверяла школьные столовые: документы, соблюдение социальной дистанции, условия на кухне. Вначале была проблема в двух школах города, к приходу детей порции были холодные. Как оказалось, изначально еда была горячей, но очень быстро остывала в больших и прохладных помещениях столовой. В итоге работники столовой нашли выход из ситуации. Поскольку разные классы ходили питаться по графику, чтобы не пересекаться, сотрудники накрывали стол прямо перед приходом конкретного класса. Больше замечаний за весь год в плане питания в городе не было".

Об итогах августовской конференции рассказала и Елена Сизова — руководитель Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской области: "Сегодня состоялся живой разговор между органами исполнительной власти, педагогами, родителями. Отрадно, что глава региона Дмитрий Азаров полностью погружен в вопросы образования и с его стороны звучали новые инициативы. Во время конференции обсудили проблемы, но не забыли и про достижения. Теперь все образовательные учреждения Отрадного имеют "Точку роста". В новом году точки роста начнут работать в несколько другом качестве. Они будут предоставлять свои технические возможности для реализации программ по предметам: биология, химия, физика и технология. Все точки роста оснащены современным технологичным оборудованием.

Несмотря на то, что дети дважды уходили на дистанционное обучение, результаты 2020/2021 учебного года были не хуже предыдущего. А по некоторым предметам — даже лучше".