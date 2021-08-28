Пожар в тольяттинском лесу ликвидирован, в Борском и Кинель-Черкасском - тушат

В субботу, 28 августа, в 9:33 был ликвидирован пожар в городских лесах Тольятти, сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.
По его словам, силы и средства Тольяттинского гарнизона огнеборцев возвращена в пункты постоянной дислокации. "Участок передан работникам лесничества", — рассказал начальник регионального управления МЧС России.
Олег Бойко добавил, что продолжается ликвидация пожара в Борском районе. По его словам, подразделения огнеборцев задействованы на пяти участках, где горят и тлеют травянистые отложения на общей площади 9 гектаров. Привлечено 700 человек и 184 единицы техники. На месте пожара работают три пожарных поезда и вертолет МЧС России Ми-8.
Олег Бойко отметил, что сегодня планируется полностью ликвидировать пожар на трех участках.
Кроме того, сейчас продолжается тушение лесного пожара площадью 12,36 га в Кинель-Черкасском районе, проводятся работы по ликвидации открытого горения.
Обстановка с лесными пожарами в регионе находится на особом контроле ГУ МЧС России по Самарской области.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся