Пожар в тольяттинском лесу ликвидирован, в Борском и Кинель-Черкасском - тушат

В субботу, 28 августа, в 9:33 был ликвидирован пожар в городских лесах Тольятти, сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

По его словам, силы и средства Тольяттинского гарнизона огнеборцев возвращена в пункты постоянной дислокации. "Участок передан работникам лесничества", — рассказал начальник регионального управления МЧС России.

Олег Бойко добавил, что продолжается ликвидация пожара в Борском районе. По его словам, подразделения огнеборцев задействованы на пяти участках, где горят и тлеют травянистые отложения на общей площади 9 гектаров. Привлечено 700 человек и 184 единицы техники. На месте пожара работают три пожарных поезда и вертолет МЧС России Ми-8.

Олег Бойко отметил, что сегодня планируется полностью ликвидировать пожар на трех участках.

Кроме того, сейчас продолжается тушение лесного пожара площадью 12,36 га в Кинель-Черкасском районе, проводятся работы по ликвидации открытого горения.

Обстановка с лесными пожарами в регионе находится на особом контроле ГУ МЧС России по Самарской области.