16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пожар в тольяттинском лесу ликвидирован, в Борском и Кинель-Черкасском - тушат По факту поджога леса в Тольятти возбудили уголовное дело В центре Самары ликвидировали крупный пожар Дмитрий Азаров: "Виновников пожара в Тольятти надо найти и наказать по всей строгости" В Самаре горит деревянный дом на ул. Братьев Коростелевых

Пожары Происшествия

Пожар в тольяттинском лесу ликвидирован, в Борском и Кинель-Черкасском - тушат

ТОЛЬЯТТИ. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 28 августа, в 9:33 был ликвидирован пожар в городских лесах Тольятти, сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

По его словам, силы и средства Тольяттинского гарнизона огнеборцев возвращена в пункты постоянной дислокации. "Участок передан работникам лесничества", — рассказал начальник регионального управления МЧС России.

Олег Бойко добавил, что продолжается ликвидация пожара в Борском районе. По его словам, подразделения огнеборцев задействованы на пяти участках, где горят и тлеют травянистые отложения на общей площади 9 гектаров. Привлечено 700 человек и 184 единицы техники. На месте пожара работают три пожарных поезда и вертолет МЧС России Ми-8.

Олег Бойко отметил, что сегодня планируется полностью ликвидировать пожар на трех участках.

Кроме того, сейчас продолжается тушение лесного пожара площадью 12,36 га в Кинель-Черкасском районе, проводятся работы по ликвидации открытого горения.

Обстановка с лесными пожарами в регионе находится на особом контроле ГУ МЧС России по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:16 После замыкания электросчетчика из самарского пансионата в больницы доставили 16 пенсионеров

Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

Алёна Искра 21 апреля 2021 07:04 В Тольятти подозрение в поджоге городского леса пало на главного экоактивиста

Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5