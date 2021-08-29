ХК "Лада" победил "Дизель" на турнире памяти Сергея Николаева

В своем первом матче на "Турнире памяти С. А. Николаева" 28 августа хоккейная "Лада" со счетом 2:1 победила пензенский "Дизель", сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

"Лада" пропустила первой, но в третьем периоде сначала сравняла счет, а затем добилась победы.

Шайбы забросили защитник Роман Дубинин и нападающий Станислав Альшевский.

"Мы довольны результатом. Игра получилась непростой, главным образом из-за того, что не могли реализовать свои моменты. С учетом последней игры на турнире в Санкт-Петербурге мы не забивали пять периодов. Ребята — молодцы, перетерпели, в третьем периоде перебросали соперника и результат пришел. В целом удовлетворение от матча есть. 40 минут уступали в счете, но, если бы не Устинский (вратарь "Дизеля"), могли бы забить много. Да, моментов у нас было достаточно, мы шли вровень два периода. В третьем мы перебросали соперника в три раза и сработал закон: "Чем больше бросаешь, тем больше забиваешь", - прокомментировал главный тренер "Лады" Валерий Белов.