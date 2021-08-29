Дмитрий Азаров предложил "Лидерам России" привлекать талантливых специалистов в регион

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках "Битвы сезонов" предложил полуфиналистам, финалистам и победителям всех конкурсов "Лидеры России", которые были отобраны на основе личных достижений, решить кейс по сохранению и привлечению молодых специалистов в разные отрасли экономики региона.

Напомним, глава региона вот уже несколько лет является наставником конкурса "Лидеры России". Наставниками конкурса становятся лидеры, обладающие богатым управленческим опытом и достигшие значимых результатов в масштабе всей страны. Под руководством Дмитрия Азарова Самарская область добилась значительных результатов по социально-экономическому развитию региона.

Всего в очном этапе битвы сезонов, который проходит в мастерской управления "Сенеж", принимает участие 198 человек — 150 финалистов и 48 полуфиналистов — по 66 человек от каждого сезона. От Самарской области отбор прошли три человека. Среди них заместитель главного врача по кадрам Новокуйбышевской центральной городской больницы, финалист трека "Здравоохранение" 3 сезона "Лидеров России" Елена Титова, главный теплотехник ПАО "Тольяттиазот", полуфиналист 2 сезона конкурса Дмитрий Лазарев и финалист первого сезона Сергей Пичушкин.

По итогам соревнования будут определены победители в индивидуальном зачете и сезон-победитель по итогам суммарного результата участников каждого сезона. Дмитрий Азаров предложил "Лидерам России" решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион.