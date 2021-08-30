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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" вничью сыграла со "Звездой"

ЗВЕНИГОРОД. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В стартовом матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Звенигороде "Лада" сыграла вничью со "Звездой" — 33:33 (13:18).

Премьерный поединок начать за здравие удалось волжанкам, вколотившим в ворота хозяек площадки три безответных мяча за полторы минуты после стартового свистка. Но, лихо разогнавшись, "Лада" вдруг забуксовала, да настолько явно, что к середине тайма лидерство "молниеносные" перехватили (10:9) и продолжали все настойчивее наседать. Совсем уж тревожно за тольяттинок стало на закате первой половины встречи: за двенадцать с лишним предшествовавших перерыву минут в ворота "Звезды" проникли только два мяча, да и те Ирина Никитина забросила с пенальти, а с игры в хозяйскую "рамку" не влетело ничего.

После возвращения команд из раздевалки на поле характер борьбы оставался столь же аховым для "Лады". Близким к беспросветному положение гостей стало выглядеть после восьми минут второго тайма, когда они уже "горели" просто синим пламенем (25:17). После тайм-аута, взятого волжанками на этой отметке, Вероника Никитина в который уже раз дала блеснуть своей реакцией Екатерине Кирикиас. Коэффициент полезности у звенигородской "стражницы" подошел к гроссмейстерской черте в пятьдесят процентов. Казалось, что обескураженным тольяттинкам уже не светит ничего. Но ставить крест на наших было еще преждевременно! "Лада", встрепенувшись, поднажала, и соперник, начав раз за разом удаляться, откровенно "поплыл".

Погоня в ураганном стиле увенчалась успехом на 49-й минуте. Счет сравняла освежившая на критическом отрезке игру команды в бело-синей форме Алена Блохина (27:27). Несколько важнейших сэйвов совершила Валентина Войтулевич, отыгравшая в воротах весь второй тайм за исключением лишь одного "семерика". Но как же угадал наш штаб с ее кратковременной заменой за минуту 45 до сирены! К этому моменту "Лада" уже вела в два мяча, хотя минутой ранее имела в запасе и три. Пенальти от Альбины Мурзалиевой Дарья Деревень отбила, чем заставила поверить своих одноклубниц в неминуемый успех. Но гости рано радовались.

Остаток игрового времени они, мягко говоря, провели с погрешностями в розыгрыше, и "Звезда" чудесным образом спаслась. Последний гол был забит за пару секунд до конца в контратаке, которая при поднятых руках арбитров заранее читалась. Тем не менее, разгоряченные волжанки не смогли ее предотвратить, пишет пресс-служба тольяттинского клуба.

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