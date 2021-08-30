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Здравоохранение Общество

У четверти самарцев, умерших от коронавируса, вирус не обнаружен

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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У 26% скончавшихся от коронавируса жителей Самарской области, вирус не выявляется. Такой вывод можно сделать из июльских данных, опубликованных Росстатом.

Так, в июле в регионе скончалось 534 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция", у 137 из которых вирус COVID-2019 не был идентифицирован. Еще у пяти умерших коронавирус был сопутствующим заболеванием.

Примерно та же картина по ПФО в целом, но есть выбивающиеся из нее субъекты. Так, в Татарстане COVID-2019 не был идентифицирован у 689 умерших из 763 с диагностированным коронавирусом. А в Пензенской области вирус обнаружили у всех 558 умерших.

В целом по стране в июле вирус не был выявлен у 12% умерших с диагнозом "коронавирусная инфекция".

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ужас

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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

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Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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