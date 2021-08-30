У четверти самарцев, умерших от коронавируса, вирус не обнаружен

У 26% скончавшихся от коронавируса жителей Самарской области, вирус не выявляется. Такой вывод можно сделать из июльских данных, опубликованных Росстатом.

Так, в июле в регионе скончалось 534 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция", у 137 из которых вирус COVID-2019 не был идентифицирован. Еще у пяти умерших коронавирус был сопутствующим заболеванием.

Примерно та же картина по ПФО в целом, но есть выбивающиеся из нее субъекты. Так, в Татарстане COVID-2019 не был идентифицирован у 689 умерших из 763 с диагностированным коронавирусом. А в Пензенской области вирус обнаружили у всех 558 умерших.

В целом по стране в июле вирус не был выявлен у 12% умерших с диагнозом "коронавирусная инфекция".