Ростехнадзор нашел 80 нарушений в котельных Самары

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора выявило 80 нарушений в МП "Инженерная служба", обслуживающем котельные Самары.

Ведомство с 10 по 19 августа провело внеплановую проверку МП "с целью контроля хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период".

"Установлено, что не проведено техническое освидетельствование строительных конструкций производственных зданий котельных, инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование дымовых труб с привлечением специализированной организации; в установленные сроки один раз в пять лет теплообменные аппараты не подвергаются испытаниям на тепловую производительность", - сообщает Ростехнадзор.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Юридическое лицо и должностное лицо привлечены к административной ответственности.

МП "Инженерная служба", по данным сайта предприятия, осуществляет техническое обслуживание и эксплуатацию 58 котельных, восьми тепловых пунктов, повысительной насосной станции, тепловых сетей и сетей ГВС.