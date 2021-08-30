Фестиваль "NAUKA 0+" начнется 1 сентября в Самаре

В среду, 1 сентября, в Самарской области начнется всероссийский фестиваль "NAUKA 0+". Открывает программу 2021 г. онлайн-квиз.

Участие в мероприятии бесплатное. Количество команд не ограничено. Подробнее в группе "ВКонтакте".

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в интерактивной научно-популярной онлайн-игре. Участие в квизе бесплатное, достаточно заполнить форму по ссылке. Начало 1 сентября, в 19:00. В команде может быть от 1 до 10 участников.

"Онлайн-квиз, авторская разработка организаторов самарского фестиваля и команды "Эйнштейн Party", впервые был предложен федеральной фестивальной площадке в прошлом году. Такой формат активности полюбился всем участникам всероссийского проекта "NAUKA 0+". Опыт показал, что это очень удачный и актуальный способ популяризации научного знания. В Год науки и технологий в России мы подготовили увлекательные тематические квизы, которые придутся по вкусу всем, кто интересуется физикой и новыми технологиями. Участники смогут не только протестировать свои теоретические знания, но и потренировать смекалку и творческое мышление", — комментирует Антон Дудукин, исполнительный директор Самарской центральной региональной площадки всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+".

Самара несколько лет подряд является центральной региональной площадкой фестиваля "NAUKA 0+". За девять лет в Самаре провели около 1500 онлайн и офлайн научно-популярных мероприятий, общее число участников которых превысило 500 тыс. человек.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ им. М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, пространство "Точка кипения", Совет ректоров вузов Самарской области.