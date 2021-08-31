В мае 2022 г. на ул. Ново-Вокзальной в Самаре изменится схема движения

На ул. Ново-Вокзальной между двумя магистралями — Московским шоссе и ул. Ново-Садовой в полном объеме появится проезжая часть.

Там залегают 2 трубы диаметром по 700 мм. После того, как здесь закончится теплосетевая модернизация, другие виды работ продолжатся.

"Ориентировочно это произойдет в мае следующего года. То есть движение транспорта здесь переформатируем. Одна полоса будет идти от Ново-Садовой в сторону шоссе, а также в обратном направлении будет открыта еще одна полоса. В части благоустройства нижнего слоя планы таковы, что к трамвайным рельсам подойдем уже в этом году. Остальные работы — по переходу через рельсы, установке светофоров и других средств организации дорожного движения, благоустройству в верхнем слое — намечены в следующем году", — пояснил первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко.

В целом только на ул. Ново-Вокзальной в этом году предусмотрена модернизация четырех теплосетевых объектов.

Почеркнем, что на ремонт и техническое перевооружение теплотрасс в этом году направлены беспрецедентные инвестиции.

"Столь масштабных перекладок город не видел последние 30 лет — с 90-х годов прошлого столетия. Для сравнения: если, к примеру, в 2017 г. на обновление теплосетевых коммуникаций коммунальной инфраструктуры областной столицы израсходовали порядка 1,1 млрд руб., то инвестиции в 2020 и 2021 годах составляют около 5 млрд рублей. Если не сравнивать с Москвой и Санкт-Петербургом, то ни в одном другом городе России перекладки в таком объеме, как в Самаре, не ведут, — отметил Первый вице-мэр. — Для вовлечения дополнительных средств Самара вошла в единую ценовую зону теплоснабжения и стала одним из первых городов-миллионников, где летом 2020 г. стартовала реализация новой модели тарифообразования по методу "альткотельной". Ресурсоснабжающая организация "Т Плюс" обещания сдержала. При этом все работы в рамках переходного периода мы точно завершили первыми — 1 ноября прошлого года".

Это позволило не просто увеличить объемы перекладок, а вести их опережающими темпами. Благодаря новому методу значительно сократится количество теплотрасс, находящихся в разной степени износа. Будет минимизирована вероятность технологических повреждений, аварийных ситуаций во время прохождения отопительного сезона. Все это является обязательным условием успешной подготовки города к нему.

Только "Т Плюс" охвачены работами 48 объектов перекладки. В полном объеме они завершены на 11 участках. При этом восстановлению благоустройства по постоянной схеме уделяется повышенное внимание. Еще на 15 объектах окончание работ запланировано до 5 сентября, на остальных — в середине сентября. Задачи, поставленные губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и Главой города Еленой Лапушкиной, будут выполнены. В частности, раньше обычных сроков — уже в десятых числах сентября к подаче теплоресурса подготовят объекты, от которых "запитаны" учреждения социальной сферы. При первой же необходимости тепло будут получать больницы, дома ребенка, интернаты с круглосуточным пребыванием, а также детские сады и школы. К примеру, сейчас акцентировано внимание на темпах работ возле школ № 148 и № 10, техникума — теплотрассу приводят в порядок в районе улицы Карбышева, а также 2-х детских садов — за перекрестком улиц Печерской/Авроры и на улице Ново-Садовой, 9а, откуда уже к концу августа подрядчики должны уйти.

После соцучреждений постепенно подача отопления будет обеспечена другим зданиям, включая жилищный фонд, который к настоящему времени готов уже на 80%. Работу поручено усилить, в том числе по внесению данных в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. Также ведется активная работа, связанная с введением в эксплуатацию жилых домов после строительства.

Стоит также отметить, что большой объем задач выполняется на квартальных сетях: например, в границах улиц Пензенской-Владимирской-Урицкого-пр. К. Маркса и пр. К. Маркса-Владимирской-Пензенской-Дачной; 7 участков квартальных перекладок — в Советском районе и др. В первоочередном порядке выбирались те объекты, где минувшей зимой было много порывов трубопроводов. При этом практикуется комплексный подход: вместе с обновлением той или иной магистральной трубы заботятся о ремонте залегающих рядом труб (в квартальном "квадрате").

Состояние котельных — еще одна составляющая общей готовности хозяйства к зиме. В ходе брифинга Владимира Василенко журналистами был поднят вопрос, связанный с котельной в Куйбышевском районе, которая ранее принадлежала заводу "Волгабурмаш". Год назад ее вновь запустили, и это стало значимым для местных жителей событием. Благодаря мерам, принятым городской властью, котельная, находившаяся в собственности компании "Волгатеплоснаб", возобновила функционирование. Было найдено грамотное решение: по договору аренды объект передан МП "Инженерная служба". В этом году договор продлен на 11 месяцев. Муниципальное предприятие продолжает планомерную работу, чтобы в отопительный период все прошло без сбоев. Также в Куйбышевском районе выполнена перекладка теплотрассы под железнодорожными путями.

В целом по городу обновят порядка 35 км теплотрасс, из которых около 30 км — в рамках проекта "альтернативная котельная".

Срок службы современных трубопроводов — до полувека. Они надежно защищены, в том числе за счет пенополиуретановой изоляции. Также объекты оснащены элементами системы оперативного диспетчерского контроля. Специальные датчики в кратчайший срок сигнализируют диспетчерской о возникновении утечки в результате повреждения даже минимального размера. Комплекс приборов и оборудования СОДК позволяет не только своевременно, но и с большой точностью находить такие локации (с точностью до 1 метра).

В период производства работ по подготовке к отопительному сезону все подрядчики нацелены на минимизацию неудобств для жителей. Прежде, чем вывести трубопровод из эксплуатации, прокладывают временные линии для подачи горячей воды. Горожане заблаговременно информируются о перекладках, а также связанных с ними ограничениях движения транспорта и маршрутах объезда. Перекладки через перекрестки дорог в этом году производят на выходных, когда нет напряженного трафика, чтобы уже к началу новой недели восстановить благоустройство и возобновить движение по участку. По такому принципу в эти выходные будут трудиться на улице Гаражной в районе улиц Авроры, Врубеля, Четвертого проезда.

Кроме того, к воскресенью планируется завершить необходимые мероприятия на Московском шоссе в районе перекрестка с улицей Гастелло — движение будет открыто по обеим сторонам.