Около ПГУТИ в Самаре построят бассейн

В Октябрьском районе Самары построят бассейн у ПГУТИ. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Строительство бассейна на Московском шоссе, 77 будет вестись за счет федеральных средств. Соответствующий приказ подписан министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым 19 августа текущего года.

"Это четвертый вузовский бассейн в Самаре, строительства которого я добился", - пишет в Twitter Хинштейн.