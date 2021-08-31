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Около ПГУТИ в Самаре построят бассейн

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьском районе Самары построят бассейн у ПГУТИ. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Строительство бассейна на Московском шоссе, 77 будет вестись за счет федеральных средств. Соответствующий приказ подписан министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым 19 августа текущего года. 

"Это четвертый вузовский бассейн в Самаре, строительства которого я добился", - пишет в Twitter Хинштейн.

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