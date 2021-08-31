Около ПГУТИ в Самаре построят бассейн

В Октябрьском районе Самары построят бассейн у ПГУТИ. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Строительство бассейна на Московском шоссе, 77 будет вестись за счет федеральных средств. Соответствующий приказ подписан министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым 19 августа текущего года.
"Это четвертый вузовский бассейн в Самаре, строительства которого я добился", - пишет в Twitter Хинштейн.
Последние комментарии
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?