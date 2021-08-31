В Тольятти следователи выясняют обстоятельства смерти младенца

В понедельник, 30 августа, мальчику должен был исполниться один месяц, но до этой даты он не дожил несколько дней, пишет "КП-Самара".

"Сообщение о гибели младенца в многоэтажке в Центральном районе Тольятти поступило утром 27 августа, — рассказали изданию собственные источники в правоохранительных органах. — Пока не совсем понятно, что именно произошло. Но, по предварительным данным, ребенок спал не в детской кроватке, а в постели с мамой".

Уголовное дело возбудили по ч.1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".