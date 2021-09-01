Анастасия Павлюченкова уверенно прошла во второй круг турнира US Open

Воспитанница самарской школы тенниса 30-летняя Анастасия Павлюченкова уверенно вышла во второй круг престижного турнира US Open, проходящего в США, пишет championat.com.

Павлюченковой за 1 час 18 минут удалось обыграть в двух сетах Элисон Риске (35-е место рейтинга) из США — 6:4, 6:2.

Во 2-м круге турнира US Open Анастасии Павлюченковой будет противостоять оппонентка из Словакии — Анна Шмидлова (93-е место рейтинга).