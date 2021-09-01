В Кинеле пройдет гала-концерт фестиваля "Art&Cool"

5 сентября в Кинеле пройдет Гала-концерт фестиваля молодежного творчества "Art& Cool" (Артикул). Определение победителей и подведение итогов фестиваля проходит заочно.

Победители в каждой номинации будут награждены дипломами и ценными подарками, а лучшие из лучших отметят образовательными грантами до 20 тысяч рублей. Все участники получат электронные дипломы и подробную "рецензию" от экспертов.

Гала-концерт начнется в 15:00 в Центре культурного развития.