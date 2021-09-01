Никита Прохоров выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио

В среду, 1 сентября, чапаевский легкоатлет Никита Прохоров в категории F46 завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра, отправив снаряд на 16,29 метров.

Победителем турнира стал канадец Грег Стюарт (16,75). Бронза — у американца Джошуа Синнэмо (15,90).

Никите Прохорову 30 лет, он — чемпион Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне, многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков России. Трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы. Тренируется под руководством Павла Мужикова. С 2007 года входит в паралимпийскую сборную страны.

Это первая медаль для спортсменов Самарской области на Паралимпиаде-2020. Два других атлета — Ольга Потешкина и Вячеслав Ленский продолжают борьбу за медали.

Результаты предыдущих дней:

Ольга Потешкина (плавание, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями):

• 100 м баттерфляем — 15 место.

• 200 м вольным стилем — 12 место.

• 100 м брассом — 15 место.

• 200 м комплексным плаванием — 15 место.

• смешанная эстафета 4×100 м вольным стилем. Команда ПКР финишировала третьими, но бронзу отдали Бразилии (у россиян был фальстарт при передаче эстафеты).

Вячеслав Ленский (плавание, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

• 100 м вольный стиль — 10 место.

2 сентября Вячеслав Ленский выступит на дистанции 200 метров вольным стилем, а Ольга Потешкина на дистанции 100 м на спине. Заключительный старт для самарских спортсменов — 3 сентября, Вячеслав Ленский поборется за медаль на стометровке на спине.