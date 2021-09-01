Никита Прохоров выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио

В среду, 1 сентября, чапаевский легкоатлет Никита Прохоров в категории F46 завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра, отправив снаряд на 16,29 метров.
Победителем турнира стал канадец Грег Стюарт (16,75). Бронза — у американца Джошуа Синнэмо (15,90).
Никите Прохорову 30 лет, он — чемпион Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне, многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков России. Трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы. Тренируется под руководством Павла Мужикова. С 2007 года входит в паралимпийскую сборную страны.
Это первая медаль для спортсменов Самарской области на Паралимпиаде-2020. Два других атлета — Ольга Потешкина и Вячеслав Ленский продолжают борьбу за медали.
Результаты предыдущих дней:
Ольга Потешкина (плавание, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями):
• 100 м баттерфляем — 15 место.
• 200 м вольным стилем — 12 место.
• 100 м брассом — 15 место.
• 200 м комплексным плаванием — 15 место.
• смешанная эстафета 4×100 м вольным стилем. Команда ПКР финишировала третьими, но бронзу отдали Бразилии (у россиян был фальстарт при передаче эстафеты).
Вячеслав Ленский (плавание, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
• 100 м вольный стиль — 10 место.
2 сентября Вячеслав Ленский выступит на дистанции 200 метров вольным стилем, а Ольга Потешкина на дистанции 100 м на спине. Заключительный старт для самарских спортсменов — 3 сентября, Вячеслав Ленский поборется за медаль на стометровке на спине.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!