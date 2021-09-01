Пьяный самарец нанес ножевые ранения постояльцам и хозяину отеля в Абхазии

Житель Самары, отдыхавший в Пицундском отеле "Сэр Рэмбо", нанес ножевые ранения постояльцам и хозяину, сообщает МВД Абхазии.

Самарец находился в состоянии алкогольного опьянения. По информации правоохранителей, он беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резаных травм в область шеи и рук. Завязалась драка, во время которой пьяный житель Самары также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления.

Пострадавших госпитализировали в Гагрскую районную больницу. Самого виновника происшествия по горячим следам сотрудники Пицундского отдела милиции задержали во дворе соседнего гостевого дома, на месте происшествия изъят нож.

По данному факту следственным отделом УВД по Гагрскому району собран соответствующий материал и переслан в прокуратуру для принятия процессуального решения.