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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК примет участие в ВЭФ-2021

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК стал участником Восточного экономического форума 2021, который пройдет с 2 по 4 сентября во Владивостоке. В рамках мероприятия планируется участие ВСК в одной из сессий форума, а также подписание двух соглашений с местными НКО.

Восточный экономический форум — крупнейшее ежегодное отраслевое мероприятие, учрежденное указом Президента Российской Федерации. С 2017 года в рамках ВЭФ было заключено свыше 700 соглашений на общую сумму около 9 трлн рублей. В этом году на площадках форума состоится пленарное заседание с участием Президента РФ, а также несколько панельных сессий, круглых столов, теледебатов и бизнес-диалогов с представителями стран-партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе1.

Страховой Дом ВСК в рамках форума планирует заключение соглашений о стратегическом партнерстве с Союзом организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Приморского края" и Приморской торгово-промышленной палатой. Подписание договоров запланировано на 2 и 3 сентября в 11:00.

Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК, также станет участником дискуссии, посвященной теме применения высоких технологий в медицине, которая состоится в рамках сессии "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится" 3 сентября. Спикеры и участники дискуссии обсудят в целом перспективы цифровизации медицинской отрасли, а также возможности внедрения инновационных технологий в отрасль на Дальнем Востоке.

"Страховой Дом ВСК показал лучшую динамику роста портфеля ДМС среди ТОП-10 страховых компаний по итогам 2020 года, по данным ЦБ РФ. Рост сбора страховых премий ДМС компании составил 27,5%, на фоне сокращения российского рынка ДМС на 2%. У нашей компании большой опыт применения цифровых технологий, в частности мы активно развиваем телемедицину — в прошлом году мы отметили почти пятикратный рост востребованности дистанционных сервисов в рамках ДМС. Кроме того, Приморье считается одним из ключевых регионов для ВСК, мы видим широкие перспективы для развития бизнеса компании на Дальнем Востоке, поэтому участие в форуме для нас действительно большое событие", — отметил Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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