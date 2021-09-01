Страховой Дом ВСК примет участие в ВЭФ-2021

Страховой Дом ВСК стал участником Восточного экономического форума 2021, который пройдет с 2 по 4 сентября во Владивостоке. В рамках мероприятия планируется участие ВСК в одной из сессий форума, а также подписание двух соглашений с местными НКО.
Восточный экономический форум — крупнейшее ежегодное отраслевое мероприятие, учрежденное указом Президента Российской Федерации. С 2017 года в рамках ВЭФ было заключено свыше 700 соглашений на общую сумму около 9 трлн рублей. В этом году на площадках форума состоится пленарное заседание с участием Президента РФ, а также несколько панельных сессий, круглых столов, теледебатов и бизнес-диалогов с представителями стран-партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе1.
Страховой Дом ВСК в рамках форума планирует заключение соглашений о стратегическом партнерстве с Союзом организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Приморского края" и Приморской торгово-промышленной палатой. Подписание договоров запланировано на 2 и 3 сентября в 11:00.
Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК, также станет участником дискуссии, посвященной теме применения высоких технологий в медицине, которая состоится в рамках сессии "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится" 3 сентября. Спикеры и участники дискуссии обсудят в целом перспективы цифровизации медицинской отрасли, а также возможности внедрения инновационных технологий в отрасль на Дальнем Востоке.
"Страховой Дом ВСК показал лучшую динамику роста портфеля ДМС среди ТОП-10 страховых компаний по итогам 2020 года, по данным ЦБ РФ. Рост сбора страховых премий ДМС компании составил 27,5%, на фоне сокращения российского рынка ДМС на 2%. У нашей компании большой опыт применения цифровых технологий, в частности мы активно развиваем телемедицину — в прошлом году мы отметили почти пятикратный рост востребованности дистанционных сервисов в рамках ДМС. Кроме того, Приморье считается одним из ключевых регионов для ВСК, мы видим широкие перспективы для развития бизнеса компании на Дальнем Востоке, поэтому участие в форуме для нас действительно большое событие", — отметил Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.