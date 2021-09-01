Жителя Самарской области будут судить за убийство и кражу

В Чапаевске Самарской области направили в суд уголовное дело мужчины, обвиняемого в краже и убийстве, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в мае 2021 г. мужчина, который вел строительные работы в здании на ул. Куйбышева, украл инструменты стоимостью более 43 тыс. рублей.

Кроме того, в июне 2021 г. обвиняемый во время убил местного жителя в его квартире.