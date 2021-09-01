56 человек ликвидировали крупный пожар в Самарской области

В среду, 1 сентября, около 11:30, начался пожар на ул. Дубово-Уметская, 33, в одноименном селе Волжского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы обнаружили, что там горят два деревянных жилых дома и постройки во дворе на площади 400 кв. м. Существовала угроза распространения огня на соседние здания.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности "№ 2". На борьбу с огнем направили 56 человек, которые, используя 20 единиц техники, смогли снять угрозу распространения огня. Ранг сложности пожара понизили до "1-БИС". В 13:34 возгорание ликвидировали.

Погибших и пострадавших нет.