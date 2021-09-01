Невыплата зарплаты стала поводом для уголовного дела в Самаре

В Самаре возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, руководство ООО, занимающегося продажей цветов и садовых растений, не выплатило зарплату сотруднику за период с марта по июнь 2020 г. - более 66 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.