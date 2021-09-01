Новый пожар в лесу Тольятти тушат 66 человек и вертолет МЧС России

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 1 сентября, в 15:50 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в Тольяттинском городском лесничестве, сообщили в пресс-службе ведомства.