Дарья Касаткина вышла в третий круг US Open

27-я ракетка мира тольяттинка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионате США — 2021, пишет championat.com.

Во втором раунде US Open — 2021 Касаткина обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (38-я ракетка мира) со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 19 минут. Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету чешки — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В третьем круге Касаткиной предстоит встреча с пятой сеяной украинкой Элиной Свитолиной.