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Культура

На фасаде Колледжа сервисных технологий и дизайна появится рисунок огромного сфинкса

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках фестиваля стрит-арт искусства Samara Ground на фасаде Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна (Галактионовская, 37) появится работа ростовских художников Марии Хардиковой и Михаила Иванникова. На эскизе проекта – загадочный сфинкс. Корреспонденту “Волга Ньюс” Мария рассказала, как возник образ сфинкса для самарского колледжа, зачем сохранять визуальную эстетику города, и почему фестивали подобные Samara Ground это хорошо.

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля Samara Ground

Мария очень бережно относится к визуальной эстетике города и старается вписывать свои работы в привычную среду. Она подробно изучает материал, на котором работает, и именно в его несовершенстве ищет образы своих работ. В одном интервью даже прозвучало, что, чем "страшнее" стена, то тем лучше. Но с эскизом в Самаре все произошло немного иначе.

"Для меня очень важно, чтобы моя роспись дополняла и проявляла особенности контекста места. Но скажу честно, что на объекте, с которым мы будем работать в Самаре, я просто увидела образ сфинкса. Я просмотрела предлагаемые организаторами поверхности и меня сразу привлек этот дом на Галактионовской, 37 — Самарский колледж сервисных технологий и дизайна. Я поняла, что он расположен в историческом центре и меня привлекло то, что он необычно достроен. Мне очень нравится, когда старинные здания не реставрируют как новодел, а добавляют какие-то элементы, которые отражают период, в котором они достраиваются. Мне кажется, что это здание гармонично достроено, и таким образом я решила проявить и подчеркнуть эту гармонию. Сфинкс — это смешение разных элементов, порой не сочетаемых и противоречащих друг другу. Сфинкс здесь выступает, как символ противоречащего единства", — рассказала Мария Хардикова.

За стиль, любовь к истории и темы работы Марии Хардиковой часто называют "фресками". Изящный стиль — плавные линии, приглушенные цвета с годами не теряют актуальность, а лишь приобретают необходимый флер "ушедшего времени". Можно сказать, что дождь, снег и годы делают работу законченной. В Самаре Мария выбрала для себя пустую и достаточно ровную стену, без трещин и лишней "памяти".

"Мне нравятся рисунки, которые время и стихии проявляют на стенах. Рисунки там уже всегда есть — это трещины. Фактура стены формирует образ и я пытаюсь развивать в рисунке то, что там уже заложено. Но вот объект в Самаре, который мы будем сейчас делать, необычный в этом отношении — он "чистенький". И поэтому мне самой интересно, как образ сфинкса там будет проявляться".
В Самару Мария приехала вместе с художником Михаилом Иванниковым. Он поможет довести ее идею со сфинксом и дополнит рисунок другими образами.

"Наш эскиз с Михаилом Иванниковым скрывает маленькую интригу: там добавятся изображения, они будут как-будто бы плавиться и перетекать друг в друга. Это подчеркнет образ".

На проект высотой в два этажа у Марии и Михаила восемь дней. Им будут помогать хелперы фестиваля, но всю основную работу они будут делать сами — это принципиальная позиция Марии. На вопрос о проведении подобных стрит-арт фестивалях в регионах Мария ответила: "Меня очень радуют подобные мероприятия и мне очень импонирует, что в Самаре это событие поддерживает Правительство Самарской области, что жители тоже приветствуют его проведение. Я вижу только позитивное".

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Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.

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