На фасаде Колледжа сервисных технологий и дизайна появится рисунок огромного сфинкса

В рамках фестиваля стрит-арт искусства Samara Ground на фасаде Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна (Галактионовская, 37) появится работа ростовских художников Марии Хардиковой и Михаила Иванникова. На эскизе проекта – загадочный сфинкс. Корреспонденту “Волга Ньюс” Мария рассказала, как возник образ сфинкса для самарского колледжа, зачем сохранять визуальную эстетику города, и почему фестивали подобные Samara Ground это хорошо.

Мария очень бережно относится к визуальной эстетике города и старается вписывать свои работы в привычную среду. Она подробно изучает материал, на котором работает, и именно в его несовершенстве ищет образы своих работ. В одном интервью даже прозвучало, что, чем "страшнее" стена, то тем лучше. Но с эскизом в Самаре все произошло немного иначе.

"Для меня очень важно, чтобы моя роспись дополняла и проявляла особенности контекста места. Но скажу честно, что на объекте, с которым мы будем работать в Самаре, я просто увидела образ сфинкса. Я просмотрела предлагаемые организаторами поверхности и меня сразу привлек этот дом на Галактионовской, 37 — Самарский колледж сервисных технологий и дизайна. Я поняла, что он расположен в историческом центре и меня привлекло то, что он необычно достроен. Мне очень нравится, когда старинные здания не реставрируют как новодел, а добавляют какие-то элементы, которые отражают период, в котором они достраиваются. Мне кажется, что это здание гармонично достроено, и таким образом я решила проявить и подчеркнуть эту гармонию. Сфинкс — это смешение разных элементов, порой не сочетаемых и противоречащих друг другу. Сфинкс здесь выступает, как символ противоречащего единства", — рассказала Мария Хардикова.

За стиль, любовь к истории и темы работы Марии Хардиковой часто называют "фресками". Изящный стиль — плавные линии, приглушенные цвета с годами не теряют актуальность, а лишь приобретают необходимый флер "ушедшего времени". Можно сказать, что дождь, снег и годы делают работу законченной. В Самаре Мария выбрала для себя пустую и достаточно ровную стену, без трещин и лишней "памяти".

"Мне нравятся рисунки, которые время и стихии проявляют на стенах. Рисунки там уже всегда есть — это трещины. Фактура стены формирует образ и я пытаюсь развивать в рисунке то, что там уже заложено. Но вот объект в Самаре, который мы будем сейчас делать, необычный в этом отношении — он "чистенький". И поэтому мне самой интересно, как образ сфинкса там будет проявляться".

В Самару Мария приехала вместе с художником Михаилом Иванниковым. Он поможет довести ее идею со сфинксом и дополнит рисунок другими образами.

"Наш эскиз с Михаилом Иванниковым скрывает маленькую интригу: там добавятся изображения, они будут как-будто бы плавиться и перетекать друг в друга. Это подчеркнет образ".

На проект высотой в два этажа у Марии и Михаила восемь дней. Им будут помогать хелперы фестиваля, но всю основную работу они будут делать сами — это принципиальная позиция Марии. На вопрос о проведении подобных стрит-арт фестивалях в регионах Мария ответила: "Меня очень радуют подобные мероприятия и мне очень импонирует, что в Самаре это событие поддерживает Правительство Самарской области, что жители тоже приветствуют его проведение. Я вижу только позитивное".