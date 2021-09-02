В Тольятти за день восемь раз подожгли лес

В Тольятти за минувшие сутки было зафиксировано восемь поджогов леса. Об этом сообщил глава города Николай Ренц.
"Сегодня за день было восемь поджогов. Они начались с 7 утра. И если в течение дня пожарные расчеты, лесники, спасатели справлялись, то к концу дня ветер и возгорания одновременно сразу в трех местах создали серьезную угрозу перехода низового пожара в верховой", — заявил глава Тольятти.
К ликвидации огня были привлечены пожарные расчеты из Самары, Чапаевска, Сызрани.
"В очередной раз негодяи, мелкие ничтожные людишки пытаются лишить нас нашего замечательного красивого леса. Я считаю, что какая-то группа никчемных людей нашему городу объявила войну. И мы эту войну принимаем. Мы обязательно найдем того, кто это делает", — заверил Николай Ренц.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся