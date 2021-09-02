В Тольятти за день восемь раз подожгли лес

В Тольятти за минувшие сутки было зафиксировано восемь поджогов леса. Об этом сообщил глава города Николай Ренц.

"Сегодня за день было восемь поджогов. Они начались с 7 утра. И если в течение дня пожарные расчеты, лесники, спасатели справлялись, то к концу дня ветер и возгорания одновременно сразу в трех местах создали серьезную угрозу перехода низового пожара в верховой", — заявил глава Тольятти.

К ликвидации огня были привлечены пожарные расчеты из Самары, Чапаевска, Сызрани.

"В очередной раз негодяи, мелкие ничтожные людишки пытаются лишить нас нашего замечательного красивого леса. Я считаю, что какая-то группа никчемных людей нашему городу объявила войну. И мы эту войну принимаем. Мы обязательно найдем того, кто это делает", — заверил Николай Ренц.