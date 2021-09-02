40 человек локализовали возгорание сухой травы у Жигулевска

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В среду, 1 сентября, в 19:50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в 75-м лесном квартале в Жигулевске, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.