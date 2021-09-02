В продуктовой линейке компании "ВСК - Линия жизни" 1 сентября 2021 г. появилась программа инвестиционного страхования жизни "Линия гарантированного дохода" сроками на 3 и 5 лет.
Доходность в данной программе гарантирована и фиксируется в момент оформления полиса. Так, в 3-летней программе итоговый дополнительный доход составит 21% от суммы единовременного взноса, а в 5-летнем продукте по окончании договора клиент получит 35%, а также социальный налоговый вычет в размере 13% (с ограничением по законодательству 15 600 рублей в рамках ст. 219 НК РФ).
Основные преимущества программы:
Гарантированная доходность, которая не привязана к мировому рынку.
Минимальная сумма взноса — единовременно от 100 000 рублей.
Валюта — рубли РФ.
Срок программы — 3 года или 5 лет.
Рисковое покрытие на случай ухода из жизни застрахованного лица по любой причине.
Оформить программу "Линия гарантированного дохода" на 3 и 5 лет можно в любом отделении ВСК.
Для клиентов, предпочитающих онлайн-общение со страховой компанией и оформление всех договоров самостоятельно, по-прежнему сохраняется возможность приобретения годовой программы страхования жизни "Линия гарантированного дохода" с доходностью 6,3% на официальном сайте "ВСК - Линия жизни" vsklife.ru.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.