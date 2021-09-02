Врачи пытаются спасти упавшего с балкона в Самаре малыша

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В среду, 1 сентября, по предварительным данным, с балкона второго этажа дома по пер. Тупой, на пересечении с ул. Центральная в Октябрьском районе, упал мальчик, предположительно, 2018 года рождения, который получил телесные повреждения и на "скорой" был доставлен в детское отделения СОКБ им. Середавина, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.