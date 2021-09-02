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Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев обсудил перспективы ПГУТИ с сотрудниками и студентами

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 сентября, в Самару с рабочим визитом прибыл министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Первым пунктом пребывания стал Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), который уже через несколько дней отметит свое 65-летие. ПГУТИ сегодня один из ведущих вузов Самарской области и активный участник реализации программы "Кадры для цифровой экономики".

Молодые ученые и конструкторы вуза постоянно входят в число обладателей губернаторских грантов по приоритетным для региона направлениям развития науки, технологий и техники.

Напомним, в конце прошлого года благодаря активной позиции губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и депутата Госдумы Александра Хинштейна, а также поддержке министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ПГУТИ удалось сохранить статус самостоятельного вуза.

Когда появилась идея объединения Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики с Московским техническим университетом связи и информатики, студенты и преподавательский состав вуза обратились к главе региона. Губернатор направил письмо в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с просьбой сохранить ПГУТИ в качестве отдельного вуза. Вопрос взял на личный контроль и депутат Александр Хинштейн. В министерстве инициативу поддержали, и в итоге общими усилиями самостоятельность вуза удалось отстоять.

Сегодня на встрече с преподавателями и студентами вуза министр вручил нагрудный знак "Почетный радист" четырем сотрудникам вуза — заведующему кафедрой сетей и систем связи, профессору Александру Рослякову, профессору кафедры сетей и систем связи Александру Гребешкову, исполняющему обязанности заведующего кафедрой физики, доценту Игорю Матвееву, доценту кафедры информационных систем и технологий Олегу Кулясу. Еще шесть ученых ПГУТИ были отмечены почетной грамотой и пять ученых — благодарностью министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

После чего Максут Шадаев встретился со студентами и преподавателями вуза и осмотрел территорию под строительство нового бассейна, который расположится рядом со студенческим стадионом.

В Самарской области уделяется большое внимание формированию и развитию цифровой среды: ведется работа по подключению школ, ФАПов и других социальных объектов губернии к высокоскоростному интернету.

Как отметил Дмитрий Азаров в своем ежегодном послании, цифровая трансформация всех сфер жизни общества — это общенациональный приоритет развития России, и Самарский регион здесь один из лидеров. Губернатор поставил задачу уже в текущем году обеспечить возможность широкополосного доступа к глобальной информационной сети не менее чем для 78% домохозяйств региона. И властями предпринимаются все усилия для выполнения поставленной задачи.
 

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