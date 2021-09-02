Жителя Самарской области обвиняют в угрозе убить двух соседок

В Самарской области в суд отправили уголовное дело 37-летнего безработного мужчины, обвиняемого в краже и угрозе убийством. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, весной 2020 г. неоднократно судимый житель Новокуйбышевска с ножом угрожал убить двух соседок, которые жаловались участковому на то, что он выпивал и дебоширил. Из-за этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").

Также правоохранители выяснили, что подозреваемый украл 15 тыс. руб. из квартиры знакомого, с которым выпивал. Из-за этого происшествия также возбудили уголовное дело.

После этого обвиняемый скрылся. Его задержали весной 2021 года.