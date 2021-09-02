Жителя Самарской области обвиняют в угрозе убить двух соседок

В Самарской области в суд отправили уголовное дело 37-летнего безработного мужчины, обвиняемого в краже и угрозе убийством. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, весной 2020 г. неоднократно судимый житель Новокуйбышевска с ножом угрожал убить двух соседок, которые жаловались участковому на то, что он выпивал и дебоширил. Из-за этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").
Также правоохранители выяснили, что подозреваемый украл 15 тыс. руб. из квартиры знакомого, с которым выпивал. Из-за этого происшествия также возбудили уголовное дело.
После этого обвиняемый скрылся. Его задержали весной 2021 года.
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За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?