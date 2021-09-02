В Самаре нашли мертвым подозреваемого в растлении детей

В четверг, 2 сентября, в Самаре обнаружили тело 32-летнего местного жителя. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Погибшего нашли на территории лесополосы вблизи пос. Винтай Красноглинского района. Предположительно, смерть наступила от ножевого ранения.

Ранее в отношении этого человека возбудили уголовные дела по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").

По версии следствия, в период с 2016 по 2021 г. мужчина на территории пос. Прибрежный растлевал двух девочек 6 и 8 лет и снимал это на телефон.